Desinfecção na Região do Hospital Santa Casa

A equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Campo Mourão promoveram trabalho de desinfecção nesta terça-feira nas imediações do Hospital Santa Casa, local que está recebendo vários pacientes, casos suspeitos ou confirmados, tanto de Campo Mourão como de Municípios de Região, do COVID-19, o “Coronavírus”. Trata-se de um local onde a movimentação hospitalar tem sido “intensa” nos últimos dias, e que apresentava a necessidade desta operação, para evitar a propagação do vírus.

“Promovemos a desinfecção em vários locais, também nas proximidades da Central Hospitalar e de Unidades Básicas de Saúde, bem como a própria Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que também tem apresentado uma ampla movimentação nos últimos dias, e este trabalho se tornou necessário para a contenção do coronavírus, e esta desifecção, na mistura da água com o cloro, irá agir aí durante uma semana ou mais, eliminando vestígios do coronavírus, por meio dos vários elementos químicos contidos no conteúdo aplicado”, relata Ireno dos Reis Pereira, Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município. O trabalho está sendo realizado em parceria com a Sanepar.