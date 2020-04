Secretaria da Educação desenvolve atividades para alunos praticarem em casa

Com estes dias de distanciamento social, por conta do combate a propagação do COVID-19, o “Coronavírus”, a Secretaria da Educação do Município de Campo Mourão, por meio do Departamento de Ensino, desenvolveu uma série de atividades para os alunos da educação especial, infantil e fundamental, que não podendo participar de aulas presenciais, por conta de ações para combater a disseminação deste vírus. Todas estão disponíveis na página do Município (www.campomourao.atende.net), com acesso por meio da aba “Portal Educação”, ou diretamente no link https://g-ale.net/seced/atividadesemcasa/. As atividades vão desde a fonoaudiologia, artes, até a língua portuguesa, incluindo também a conscientização para a prevenção do próprio “coronavírus”, de forma lúdica.

De acordo com comunidado na publicação, a Secretaria da Educação comunica que são ações colaborativas neste período de suspensão de aulas, informando ainda que cada unidade de ensino já está organizando o envio de tarefas para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental, dentro de cada realidade e possibilidade, estimulando que continuem com essas ações, que são de grande importância para os alunos e certamente estreitará ainda mais o vínculo deles com a escola. O objetivo é colaborar com o processo de ensino e de aprendizagem, dando suporte aos responsáveis e também aos professores no estabelecimento de rotinas pedagógicas direcionadas.

“Entendemos que seria de fundamental importância este tipo de ação, durante este período, para nos mantermos próximos dos nossos alunos e dos pais também, mantendo a qualidade de ensino e o repasse de informações, a assim, com a colaboração dos nossos profissionais, ficamos muito gratos pela participação, apoio, compreensão e dedicação de todos, para que assim possamos diminuir os efeitos desta interrupção de atividades em sala de aula junto aos nossos alunos”, informa Tania Caetano, Secretária da Educação do Município de Campo Mourão.