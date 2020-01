Dengue avança na região e Regional de Saúde vai distribuir inseticida

Com mais de 2 mil casos confirmados de dengue na região da Comcam, a 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão recebeu nesta quarta-feira, uma remessa do inseticida “Malathion” para o combate do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.

O produto será distribuído aos municípios que estão em situação de epidemia ou de alto risco com a dengue. A pulverização deverá ser feita com máquina costal, nos quintais de casa ou terrenos baldios. No total, a região tem 2.017 pessoas com a doença e 4.600 casos notificados.

De acordo com o chefe da Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira, o inseticida foi enviado como forma de prevenção, até que o Ministério da Saúde disponibilize um outro tipo do produto, mais forte e mais eficaz para substituí-lo. “Até o final de fevereiro o Ministério da Saúde já estará disponibilizando esse novo inseticida (Cielo), comprovadamente mais eficaz no combate ao mosquito”, disse Siqueira.

Segundo o Ministério da Saúde, é recomendado que seja feito uma rotatividade do produto, a cada quatro ou cinco anos, para que o mosquito não crie resistência a um inseticida.