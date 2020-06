Curado do coronavírus, jovem de 22 anos deixa UTI da Santa Casa

O dia de hoje foi de festa para a família do jovem Gustavo Galan, 22 anos, que deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Casa de Campo Mourão, recuperado do novo coronavírus.

Ele estava internado desde o dia 13 de maio e foi transferido para a UTI-Covid dois dias depois. Na saída da UTI, Galan foi recebido por funcionários do hospital e familiares.

A superintendente da Santa Casa, Lucineia Schefer, disse que agora o jovem segue na enfermaria para o processo de reabilitação. “O manejo do paciente covid é bem delicado, mas ele respondeu bem ao tratamento. Tivemos momentos difíceis, mas todos superados. Gustavo é um guerreiro, não desistiu e nem nossa equipe, equipe essa que o Hospital muito se orgulha”, declara Lucinéia.

Nesta terça-feira, o boletim da Covid-19 apontou mais um caso positivo em Campo Mourão nas últimas 24h, chegando a 66 pacientes. O número de suspeitos também subiu de sete para 13, enquanto 49 estão recuperados, dois a mais que o boletim de ontem.