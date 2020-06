Rotam de CM participa de operação bate grade em Campina da Lagoa

As equipes da Rotam do 11° Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão participaram de uma operação bate grade na cadeia pública de Campina da Lagoa, na manhã desta terça-feira.

Nenhum material ilícito ou proibido de estar no interior da carceragem foi localizado durante a operação. O objetivo destas ações é a retirada de entorpecentes, celulares, estoques artesanais e até mesmo ferramentas, que são utilizadas pelos detentos para fazer buracos no concreto ou serrar grades.

Além disso, a parte estrutural nas celas também é verificada durante estes procedimentos realizados preventivamente.

Além da Rotam de Campo Mourão, a ação contou com agentes do Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN-PR) de Campina da Lagoa e da cidade de Umuarama.