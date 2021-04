Covid-19: vacinação da 2ª dose continua hoje; 1ª dose volta na quarta-feira

Prossegue nesta segunda e terça-feira a vacinação contra Covid-19 para idosos que tomaram a primeira dose dias 31 de março e 1º de abril, respectivamente. Na quarta-feira (28), será retomada a imunização com a primeira dose para idosos que já completaram 63 anos.

O atendimento continua no auditório da Casa da Cultura e em frente a Unespar-Fecilcam para o sistema drive thru, das 8h30 às 16 horas. Para organizar o atendimento a recomendação é que as mulheres vão pela manhã e os homens à tarde. Para receber a vacina a pessoa deve levar RG, CPF, cartão SUS e no caso da 2ª dose, o comprovante da primeira.

“É importante que as pessoas fiquem atentas ao calendário e procurem a vacina, pois a imunização só estará completa com a segunda dose. É o único medicamento cientificamente comprovado que prepara o organismo com anticorpos para combater o vírus em caso de contaminação”, observa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.