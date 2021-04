Capotamento deixa um morto e outro ferido na região

O capotamento de um veículo GM/Astra, ocupado por duas pessoas, causou a morte do passageiro e deixou o motorista com ferimentos graves. O acidente ocorreu na noite de sábado para domingo, na rodovia PR-479, em Moreira Sales.

Segundo as informações, o veículo seguia sentido Moreira Sales a Tuneiras do Oeste, quando o motorista de 30 anos perdeu o controle e saiu da pista, chocando contra a canaleta e depois capotando.

O passageiro morreu no local, enquanto o condutor foi encaminhado para o hospital de Tuneiras do Oeste e depois transferido para a Santa Casa de Cianorte, com lesões graves. A Polícia Rodoviária de Goioerê esteve no local para fazer o levantamento do acidente. (Informações e fotos: Goionews)