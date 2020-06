Covid-19 tem mais cinco casos confirmados neste sábado

Com mais cinco casos registrados por meio de exames não-oficiais, Campo Mourão chegou a 213 pacientes com coronavírus neste sábado. Do total, 108 são não-oficiais.

Também teve aumento o número de suspeito, de 55 para 61. Quanto ás internações, não houve alteração, sendo mantidos 10 na UTI e outros oito na enfermaria.

O boletim Covid-19 deste sábado aponta 163 recuperados, 120 monitorados e 1.055 descartados.