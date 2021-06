Covid-19 faz mais três vítimas e CM chega a 231 óbitos

Uma jovem de 25 anos, uma mulher de 58 e um homem de 73 anos, morreram vítimas da covid-19 em Campo Mourão nas últimas horas. O município chega a 231 mortes pela doença desde o inicio da pandemia e acumula 13 óbitos apenas nestes primeiros cinco dias de junho.

Das vítimas que faleceram nas últimas 24 horas, o idoso de 73 estava internado na UPA e as duas mulheres, no hospital Santa Casa.

O quadro é cada vez mais complexo, com os hospitais e a UPA superlotados. No boletim divulgado neste sábado, foram confirmados mais 76 novos pacientes com o vírus e 1.628 casos ativos.

São 10.152 casos desde o início da pandemia. Nos hospitais, 82 pessoas internadas, sendo 33 na enfermaria, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 126% e, na UTI, outros 49, sendo 33 na ala SUS (137%) e 16 na ala convênio (160%).