Adolescente é apreendido vendendo drogas para traficante

A equipe da Rotam apreendeu na noite desta sexta-feira, um adolescente de 17 anos em uma casa abandonada, usada como ponto de venda de drogas, na rua Belém, no jardim Vitória. Os policiais chegaram ao local após receberem informações de que um traficante, foragido da justiça estaria no local.

No entanto, apenas o adolescente foi encontrado na residência. Ele disse que mora em Araruna e veio a Campo Mourão para trabalhar na venda de drogas. No local, os policiais apreenderam 26 pedras de crack (2.8g), duas porções maiores, pesando 8.2g, que poderia ser dividida em mais de 80 pedras, além de uma porção de maconha.

Também foi apreendida uma folha com a contabilidade do tráfico e R$ 66,50. O comandante da Rotam, subtenente J.Silva, disse que a equipe foi ao endereço após receber várias denúncias de que o traficante procurado pela justiça estaria no local.

“Esse indivíduo é perigoso, está sendo procurado pela justiça por tráfico de drogas, mas também tem passagens por tentativa de homicídio. Agora estava usando esse adolescente para trabalhar no tráfico. Infelizmente quando a equipe chegou ele já não estava mais no local”, disse o policial.

Também havia suspeitas de que o traficante mantinha drogas enterradas no quintal, mas como a Rotam não contava com apoio do K9 (operação com cães), não foi possível localizar o entorpecente. “Depois que a equipe saiu, veio a denúncia de que algumas pessoas saíram com algumas sacolas, possivelmente a droga que era mantida enterrada no quintal”, completou o subtenente.

O adolescente apreendido disse que veio trabalhar para o traficante para ganhar dinheiro e ajudar a família. Ele mora com a avó em Araruna e sua mãe reside em Santa Catarina.