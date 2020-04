Covid-19: CM mantém comércio fechado por mais uma semana e todos deverão usar máscara na rua

Considerando que a 11ª Regional da Saúde de Campo Mourão figura entre as cinco regiões com maior índice de infestação por cada 1.000 habitantes da COVID-19, o Coronavírus no Brasil, bem como os números crescentes em Campo Mourão, da doença o Município realizou na manhã deste sábado (11) duas reuniões simultâneas, envolvendo o Comitê Municipal de Acompanhamento do Coronavírus

Ficou definido que o comércio deverá ser mantido fechado por mais uma semana (até 20 de abril). Outra decisão de impacto, é que toda pessoa que sair à rua deverá usar máscara.

Também haverá maior rigor no controle de filas em supermercados (que só poderão vender produtos alimentícios), bancos e lotéricas. Hotéis e similares também estão proibidos de hospedar pessoas que vierem de outros municípios.

As empresas que estão funcionando deverão prover máscaras para todos os seus funcionários. Por outro lado, entendendo que existe a situação de abalo da capacidade produtiva, o aumento de demissões e o risco de fechamento de muitas empresas, o município sinalizou com a possibilidade de abertura gradual do comércio a partir do dia 20 de abril.

As medidas a serem tomadas pelas empresas e regras de funcionamento do comércio serão publicadas em novo decreto a ser emitido no decorrer da próxima semana.

Neste domingo a Prefeitura de Campo Mourão publicará o Decreto com as novas regras e mais detalhes que serão apresentados em transmissão ao vivo (live) da Página do Município no Facebook, também, a partir das 18 horas.