Rapaz é assassinado em Araruna; primo é o suspeito

Um rapaz de 28 anos, identificado por Jhonatan Giovani, foi assassinado com vários tiros na manhã deste sábado, em Araruna. O crime ocorreu na rua Londrina, jardim Cidade Alta e o principal suspeito é um primo da vítima.

Segundo as informações, Giovani foi morto dentro do veículo VW/Golf que dirigia, após sair da casa de um amigo. O automóvel estava em movimento, quando o atirador se aproximou e fez os disparos.

Giovani perdeu o controle da direção e o veículo foi parar em um monte de areia usado na construção civil. O veículo bateu em uma betoneira, o que evitou que o mesmo caísse em um barranco.

O atirador ainda se aproximou e fez mais disparos, matando rapaz no local. A Polícia Civil e Militar estiveram no local e a princípio o crime pode ter motivação passional, pois há informações de que a vítima teria se relacionado com uma mulher casada e o caso gerou grande repercussão na cidade. No entanto, a Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime. O autor do crime ainda não foi preso, mas seu veículo já teria sido localizado.