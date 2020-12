Covid-19: Campo Mourão registra novo recorde

Os números da covid-19 não param de aumentar em Campo Mourão. Nesta quinta-feira, foram confirmados mais 55 casos, novo recorde num único dia, perdendo apenas para o período em que houve surto na cadeia. Desde o início da pandemia, são 2.613 casos registrados no município, com 2.217 recuperados.

São 348 atualmente com o vírus ativo, dos quais seis estão na UTI. A nova onda do coronavírus mantém os nove leitos da UTI-SUS ocupados no hospital Santa Casa.

A nível regional, outros 16 municípios confirmaram mais 76 casos de covid-19 nesta quinta-feira, totalizando 6.846 desde o início da pandemia, com144 mortes. São eles: Altamira do Paraná, Fênix, Juranda e Quarto Centenário, todos com um caso; Farol (2); Engenheiro Beltrão, Janiópolis e Luiziana, com três cada um; Boa Esperança (4); Ubiratã (6); Peabiru, Terra Boa e Barbosa Ferraz (7); Iretama (8); Mamborê (10) e Goioerê, com 12.