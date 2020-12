Cortejo natalino em Piquirivaí e na Vila Guarujá nesta sexta

A programação do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal” prossegue na noite desta sexta-feira (11/12) com a realização de cortejo natalino sobre rodas na sede do distrito administrativo de Piquirivaí e na Vila Guarujá. Pela primeira vez as duas localidades são incluídas na programação do projeto que é desenvolvido com recursos que a Associação Sou Arte (ASA) capta junto a empresas, através da Lei Nacional de Incentivo a Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura).

A realização do cortejo natalino em Piquirivaí está marcado para às 19h30min. Em seguida vai acontecer na Vila Guarujá. Mais dois cortejos serão realizados até o Natal na área central e em bairros de Campo Mourão. No próximo dia 16 vai acontecer nos jardins Araucária e Tropical, conjunto Perdoncini e bairros vizinhos além da área central da cidade. O último cortejo está marcado para o dia 23 na região do jardim Lar Paraná e na área central da cidade. Sempre com início às 19h30min.

NOVIDADE

Os cortejos sobre rodas são uma das novidades da programação do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”, introduzidas em razão das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19.

A carreata é aberta por um veículo com o presépio vivo, estrela guia e anjo. Um trio elétrico com DJ, duendes, boneco de neve, Papai Noel e Mamãe Noel virá em seguida. A carreata terá ainda o trenzinho com personagens infantis (Hulk, Homem Aranha, Bela e a Fera, Mulher Maravilha, Capitão América, Cinderela, etc.), uma carreta com vários cenários e personagens natalinos (quebra nozes, bonecos de neve, árvore de natal, ursos de pelúcia, etc.) e caminhão de exército com bola gigante (representando o planeta Terra e personagens vestidos de borboleta, animais e crianças).

O sexto e último veículo da carreata – um ônibus aberto – levará o Papai Noel e artistas que vão interagir com a população.

PATROCINADORES

O projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/20020” conta com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. O projeto tem ainda o apoio da prefeitura de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).