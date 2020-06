Covid-19 avança no Paraná com mais 533 casos e 13 mortes

A Secretaria da Saúde divulgou nesta sexta-feira (5) o boletim epidemiológico com o maior número de casos e de mortes pela Covid-19, desde o início da pandemia. O informe traz 533 novas confirmações da doença e 13 óbitos.

O boletim mostra que chega a 6.347 o número acumulado de pessoas infectadas e que 227 morreram em decorrência da doença. Há registro da Covid-19 em 273 municípios do Estado, e em 81 ocorreu ao menos um óbito.

O secretário da Saúde, Beto Preto, reforça a necessidade de manter o distanciamento social. “Os números do Paraná crescem rapidamente. E pelo que estudamos das projeções, tendo em vista o que já ocorreu em outros locais, vamos ter aumento de casos”, alerta o secretário.

“Nos preocupa muito as pessoas nas ruas, porque um organismo pode reagir bem à doença, mas outro não. E se muitos precisarem de internamento em UTI, sabemos que não haverá para todos ”, enfatiza.

ÓBITOS

Todas as 13 pessoas que foram a óbito estavam internadas. As mortes ocorreram entre 1º e 5 de junho. Foram sete mulheres e seis homens, com idades que variam entre 34 e 90 anos.

No dia 1º de junho ocorreram dois óbitos. Uma mulher, 45 anos, Campina Grande do Sul, e um homem, 74 anos, de Piraquara. Na terça-feira (2) faleceu uma mulher de 70 moradora de Cambé. Na quarta-feira (3), seis pessoas morreram. Três mulheres: residente de Cornélio Procópio, 90 anos; moradora de Curitiba, 50 anos; e moradora de Toledo, de 34 anos. Um dos homens residia em Bela Vista do Paraíso, tinha 66 anos; outro morava em Cascavel, 73 anos; e outro de Ibiporã, que morreu aos 71 anos.

Na quinta-feira (4), mais três óbitos, de duas mulheres e um homem. Uma residia em Curitiba e tinha 85 anos e a outra morava em Londrina e tinha 89 anos. O homem era morador de Rolândia e tinha 78 anos. Nesta sexta-feira (5) um morador de Maringá foi a óbito, o homem tinha 74 anos.

INTERNADOS

Nesta sexta-feira, estão internados 314 pacientes com o diagnóstico confirmado para Covid-19. Do total, 230 estão em leitos SUS (85 em UTI e 145 em leitos enfermaria) e 84 em leitos da rede hospitalar privada (33 em UTI e 51 em leitos enfermaria).

LEITOS SUS

O Paraná tem 1.947 leitos exclusivos Covid-19, que atende pacientes com suspeita ou com diagnóstico já confirmado da doença. A taxa média de ocupação dos leitos está em 34%.

São 658 leitos de UTI adulto, dos quais 304 ocupados (46%) e 1.182 enfermaria, sendo 354 ocupados (30%). Dos leitos pediátricos são 37 de UTI, dos quais nove ocupados (24%) e 70 de enfermaria, com três ocupados (4%).

A quantidade pode variar porque além dos leitos em unidades próprias do Estado, a Secretaria da Saúde contrata diretamente leitos em unidades hospitalares filantrópicas e privadas para atendimento a pacientes Covid-19, quando necessário.

MUNICÍPIOS

Atualmente, são 273 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 81 municípios há registro de óbitos pela doença.

Quantidade de casos novos e municípios:

86 casos confirmados – Curitiba

71 casos confirmados – Cascavel

49 casos confirmados – Londrina

22 casos confirmados – Toledo

21 casos confirmados – Cornélio Procópio

18 casos confirmados – Pinhais

17 casos confirmados – Piraquara

13 casos confirmados – Maringá

12 casos confirmados – Cianorte e Ponta Grossa

10 casos confirmados – Colombo e Campina Grande do Sul

9 casos confirmados – São José dos Pinhais

6 casos confirmados – Foz do Jordão; Fazenda Rio Grande; Nova Fátima

5 casos confirmados – Araucária; Santa Mariana; Quatro Barras; Campo Largo; Santa Terezinha de Itaipu; Cruzeiro do Oeste; Uraí; Abatiá

4 casos confirmados – Ribeirão do Pinhal; Rolândia; São Tomé; Terra Boa; Almirante Tamandaré; Indianópolis

3 casos confirmados – Bituruna; Tuneiras do Oeste; Tijucas do Sul; Campo Bonito; Mandirituba; Andirá; Cambé; Assis Chateaubriand; Apucarana; Santa Amélia; Santa Cecília do Pavão; Japurá

2 casos confirmados – Santo Antônio da Platina; Francisco Beltrão; Pitanga; Araruna; Guarapuava; Salgado Filho; Diamante do Sul; Morretes; Siqueira Campos; Agudos do Sul; Terra Rica; Palotina; Imbaú; Joaquim Távora

1 caso confirmado – Tibagi; Marialva; Santa Inês; Campina da Lagoa; Matinhos; Pinhão; Três Barras do Paraná; Piraí do Sul; Alvorada do Sul; Ibaiti; Sapopema; Coronel Domingos Soares; Braganey; Planalto; Palmas; Antônio Olinto; Bela Vista do Paraíso; Porto Barreiro; Enéas Marques; Irati; Quitandinha; Céu Azul; Rancho Alegre; Sertaneja; Reserva; Telêmaco Borba; Itaúna do Sul; Assaí; Japirá; Paiçandu; Cruzmaltina; Tomazina; Salto do Itararé; Congonhinhas; Bandeirantes; Leópolis; Lindoeste.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Secretaria da Saúde registrou 12 casos novos de residentes de fora. São 87 pessoas que moram em outros estados e foram atendidas por aqui. Seis pessoas foram a óbito.

AJUSTES

Um óbito confirmado dia 02 de junho, em Céu Azul, foi transferido para Alta Florestam (MT); um confirmado dia 9 de maio em Campo Bonito foi transferido para Guaraniaçu; a confirmação do dia 03 de junho em Colombo foi transferida para Piraquara.

Dois casos confirmados dias 30 e 31 de maio, em Araucária foram transferidos para Curitiba, e mais dois confirmados dia 30 de maio em Cascavel foram excluídos por duplicidade de notificação.

Houve exclusão por duplicidade de notificação, também, em um caso confirmado dia 31 de maio, em Três Barras do Paraná; um do dia 03 de junho, em Piraquara, e outro de 03 de junho, em Curitiba.

Confira o INFORME COMPLETOdesta sexta-feira

Agência Estadual de Notícias