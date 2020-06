Adita: associação da região é exemplo para o mundo

Nesta sexta-feira (5 de junho) é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Como lembrar desta data tão importante e não citar o trabalho desenvolvido pela Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária (Adita) na região Noroeste do Paraná.

Somente neste ano, a estimativa da entidade é que sejam recolhidas 1.700 toneladas de embalagens de defensivos agrícolas.

Recipientes estes, que antes eram queimados ou enterrados pelos agricultores. Além das três unidades (Maringá, Umuarama e Campo Mourão), a Adita percorre quase 100 municípios com dois caminhões da coleta itinerante.

Apesar da pandemia do Covid-19, iniciada na segunda quinzena de março, até o mês de abril, a Adita estava operando de modo reduzido, com os devidos cuidados quanto a higienização, distanciamento de pessoas, utilização de máscaras. Em maio o serviço foi normalizado e as normativas de segurança para não propagação da doença mantidas.

Somente em maio, foram recolhidas 177 toneladas de embalagens nas três centrais, considerado um ótimo resultado para o período.

Já o total recolhido pela associação nos cinco primeiros meses do ano chega à marca de 585 toneladas. “Para junho, julho e meados de agosto também é aguardado um grande volume de devolução das embalagens, o que irá compensar os dias em que a Adita trabalhou de forma reduzida. A estimativa de recebimento até agosto é de 1.100 toneladas de embalagens”, projetou o gerente operacional da Adita, Waldir José Baccarin.

Uma vez nas recicladoras credenciadas, as embalagens são transformadas em dutos para esgoto, conduítes elétricos e em novas embalagens. É o ciclo que se fecha. Lembrando que a Adita foi fundada em 1999, qual se tornou referência para o Brasil e o mundo quando o assunto é logística reversa. Atualmente ela possui quase 172 associados, abrangendo 21,5% do Paraná – 4,3 milhões de hectares agricultáveis.

