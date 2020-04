Coronavírus provoca terceira morte em CM

Uma idosa de 84 anos morreu contaminada pelo coronavírus, em Campo Mourão, elevando para três o número de óbitos pela doença na cidade. Yvone Gorri tinha outras comorbidades e estava internada desde o dia 27 de março.

O avanço da Covid-19 preocupa todo o setor de saúde, pois Campo Mourão passa a liderar o quadro de mortes no estado pelo vírus. A primeira vítima, na terça-feira, foi Gabriel Golim, 72, e ontem faleceu José Aparecido Pavão, de 59 anos.

Yvone morreu durante a madrugada deste domingo na Santa Casa, onde estava internada desde o dia 27 de março. Segundo informações, um familiar dela também esteve com o coronavírus, mas já se recuperou.

No Paraná, apenas Campo Mourão registrou três mortes pela Covid-19. Maringá tem dois casos, e as cidades de Cianote, Cascavel, Londrina e Quatigá aparecem com uma morte cada uma.

Segundo a direção da Santa Casa, o hospital possui apenas mais uma vaga de UTI-Covid e outras duas para a UTI geral.