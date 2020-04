PM prende foragido da justiça por porte ilegal de arma

Um homem de 30 anos, foragido da Justiça, foi por preso pela Polícia Militar por volta das 22h30 deste sábado, por porte ilegal de arma de fogo. Ele apresentou documentação falsa ao ser abordado pelos policiais.

O fato foi registrado pela PM na rua Curruira, no jardim. Tropical I, após uma mulher relatar que o vizinho havia efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu a sacada de sua residência.

Os policiais foram até o local, no entanto apenas a companheira do suspeito estava na casa e disse não ter conhecimento sobre a denúncia. Na residência, os policiais localizaram uma bolsa com 10 munições intactas e uma deflagrada.

Ao ser questionada sobre as munições a mulher disse que o seu companheiro teria deixado o local assim que ocorreu o fato. A equipe ainda estava lá quando o suspeito chegou com uma motocicleta e foi abordado pelos policiais.

Na busca pessoal foi localizado um revólver calibre 38, municiado com cinco cartuchos intactos. Ele apresentou um documento que ao ser verificado, a foto não condizia com a pessoa abordada.

Já na 16ª Subdivisão Policial o rapaz acabou confirmando que a documentação era falsa e ele seria fugitivo da Justiça da Comarca de Medianeira.

Com a confirmação da verdadeira identidade os policiais confirmaram a versão, sendo constatado um mandado de prisão pelo crime de homicídio.

A companheira dele e a denunciante também foram encaminhadas até a delegacia para que fossem tomadas de devidas providências