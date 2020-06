Coronavírus paralisa campanhas de controle da Aids e gera preocupação

O forçado isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, que já se aproxima de três meses, causou a interrupção de campanhas preventivas importantes na área de saúde, em Campo Mourão.

Uma das ações paralisadas foram os testes rápidos de prevenção à Aids, pelo Departamento que trata de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Em tempos normais, as campanhas são executadas permanentemente, por meio de testes rápidos e palestras nas escolas, empresas e em praça pública.

“As campanhas realizadas nas empresas e na praça pública tiveram que ser interrompidas por conta do coronavírus”, afirma a enfermeira Ana Lúcia Cardoso, responsável pelo Departamento de IST

Um balanço estatístico referente ao primeiro quadrimestre de 2019 com o mesmo período de 2020, apresentado ao Tasabendo.com por Ana Lúcia, revela o quanto reduziu o número de atendimento. “De 1.658 testes feitos no primeiro quadrimestre de 2019, houve queda para 1.300 neste ano. Lembrando que até o Carnaval ainda tivemos oportunidade de realizar grande quantidade, mas com o início da pandemia de coronavírus o trabalho foi paralisado para evitar aglomerações”, lamenta a enfermeira.

No entanto, ela lembra que o atendimento a pessoas que estão em risco pela Aids, está acontecendo. “Apenas as campanhas com testes rápidos precisaram ser interrompidas, mas estamos recebemos pessoas que acabaram se arriscando, para fazer o teste, ou que estão sob suspeita. Também temos o PEP (Pós Exposição), com atendimento e medicamento para essas pessoas por um mês. Mas as campanhas sempre foram importantes para detectar a doença”, explica.

9 CASOS NOVOS

Segundo Ana Lúcia, Campo Mourão registrou no primeiro quadrimestre de 2020, nove casos novos de aids. A nível regional, 397 pacientes estão tratamento pela doença. O número, porém, poderia ser maior, casos os testes rápidos tivessem acontecendo normalmente.

Entre as medidas de prevenção, as Unidades de Saúde também oferecem gratuitamente preservativos masculinos e femininos. O atendimento no Departamento de IST é de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30.