Município abre contratação para PSS em quatro áreas

A Prefeitura de Campo Mourão publicou o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2020 para contratação temporária de profissionais nas funções de Fiscal Municipal, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico do Trabalho, Professor de Educação Infantil e Professor de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano. A contratação tem amparo na Lei nº 3557/2015.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, de 19 a 25 de junho, por meio do endereço eletrônico: https://g-ale.net/pss/. Os profissionais serão contratados para atender a necessidade excepcional de interesse público nas áreas de Fiscalização, Saúde, Educação e Assistência Social, em razão do aumento de serviços prestados à população nesse período de pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19).

Os contratos serão firmados por tempo determinado, pelo prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de dois anos. A remuneração, jornada de trabalho semanal, benefícios e demais detalhes constam no edital de abertura, publicado neste dia 17 de junho no Órgão Oficial do Município, disponível no site https://campomourao.atende. net/?pg=diariooficial.