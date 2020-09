Aquece Paraná: Agências do Trabalhador arrecadam 10 mil peças para a campanha

Mais de 10 mil peças foram arrecadadas até o momento pelas 216 Agências do Trabalhador, para a campanha Aquece Paraná, idealizada pela primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, e pela Superintendência Geral de Ação Solidária. “O paranaense é um povo solidário, atendendo prontamente o chamado e doando agasalhos, calçados, cobertores e roupas de cama que serão destinadas à população mais vulnerável que sofre com o inverno”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Mauro Rockenbach.

A campanha vai até o dia 15 de setembro e as Agências do Trabalhador de todo o Paraná ainda estão recebendo doações, com o apoio dos 24 Escritórios Regionais da Secretaria.

APLICATIVO

As pessoas interessadas em aderir a campanha podem acessar a página www.aqueceparana.pr.gov.br, apontar a câmera do celular para o código QR Code que aparece na tela e fazer o download do aplicativo Paraná Solidário. Criado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, com apoio técnico da Celepar, o aplicativo está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS.

Ao abrir a ferramenta, é preciso fazer um cadastro de doador. Assim que fizer o login, o usuário é direcionado para as doações do Aquece Paraná, podendo escolher a categoria do produto a ser doado, entre agasalhos, cobertores ou outro item.

Os doadores devem descrever e adicionar fotos dos produtos e confirmar o envio. O aplicativo mostra então as instituições mais próximas que precisam daquela doação. O contato com a entidade para acertar os detalhes sobre a entrega é feito no aplicativo.

PARANÁ SOLIDÁRIO

A tecnologia do aplicativo é uma ponte entre empresas e pessoas físicas que queiram doar para instituições produtos como alimentos, roupas, móveis, eletrodomésticos, ração para animais. É o primeiro aplicativo do Brasil concebido especialmente para facilitar o processo de doações feitas pelos cidadãos.

Agência Estadual de Notícias