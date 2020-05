Coronavírus chega a Luiziana e Mamborê; Comcam tem 81 casos da doença

Mais duas cidades da região registraram os primeiros casos de coronavírus, no início desta semana: Luiziana e Mamborê, elevando para nove os municípios da Comcam com registros da doença.

Os dois novos casos da região foram comunicados nesta terça-feira, mas os pacientes não estão internados. Em Mamborê, a secretaria de Saúde informou que existe ainda um paciente com suspeita do vírus, aguardando resultado e mais 30 pessoas monitorados por precaução, as quais estão em isolamento domiciliar.

LUIZIANA

Já em Luiziana, a secretaria de Saúde informou que a paciente contaminada pela Covid-19 tem 41 anos. Assim que o caso foi confirmado, o município colocou em isolamento mais 11 pessoas que tiveram ou têm contato com a paciente.

Segundo o secretário de Saúde Edson Liss, as pessoas que estão em quarentena tiveram contato direto com a paciente, dentre elas dois colegas de trabalho e os demais são amigos dela.

De acordo com a assessoria de imprensa do município, durante todo o dia de ontem, uma equipe da secretaria de Saúde realizou o mapeamento e visitas às pessoas que tiveram o contato direto com a paciente.

“Todas essas pessoas foram colocadas em isolamento, não podendo sair de casa e estamos monitorando cada um detalhadamente, nenhum desses pacientes apresentou sintoma da doença até agora. Queremos mais uma vez reforçar o pedido para que as pessoas redobrem os cuidados, só saiam de casa em caso de extrema necessidade”, disse o secretário de Saúde.

COMCAM

A região da Comcam tem agora 81 casos confirmados de Covid-19 em nove municípios: Araruna (19), Campina da Lagoa (1), Campo Mourão (48); Goioerê ( 5), Iretama (2), Peabiru (2 ), Luiziana (1), Mamborê (1) e Terra Boa (2).

Há ainda oito registros de óbitos pela doença, registrados pacientes em Campo Mourão (4), Araruna, Campina da Lagoa, Iretama e Terra Boa, com um caso em cada cidade.