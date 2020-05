Celebrações religiosas podem ser retomadas e restaurantes estão liberados a partir desta quarta

As celebrações religiosas e os serviços de restaurantes poderão ser retomados em Campo Mourão, a partir desta quarta-feira. A prefeitura publicou decreto nesta terça-feira, autorizando o funcionamento.

A situação estabilizada do novo coronavírus no município, foi fundamental para a decisão favorável ao retorno dessas atividades.

O Comitê Municipal de Acompanhamento do Coronavírus e o Comitê de Saúde, que estiveram reunidos com a administração municipal nesta terça-feira, entenderam que o uso compulsório de máscaras e os cuidados de higienização foram fundamentais para que a doença perdesse força em Campo Mourão.

Pelo decreto, estão autorizados até três missas, cultos evangélicos ou reuniões religiosas aos domingos, além de uma em cada dia da semana.

Mas para isso, os templos deverão ter apenas 30% de sua capacidade ocupada, os locais deverão ter ventilação natural, sem o uso do ar condicionado, os fiéis devem usar máscaras, permanecendo separados ao menos 1,5 metro um do outro. Também é obrigatório a higienização das mãos, além de outras medidas, como a não participação de pessoas que fazem parte do grupo de risco.

RESTAURANTES

Já os restaurantes, bares, padarias e lanchonetes, definidos no decreto como serviços de alimentação poderão fazer o atendimento presencial a partir desta quarta-feira, mas com restrições.

De domingo a quinta-feira, o atendimento está liberado até ás 22h, estendendo-se até às 23h às sextas e sábados. Após esses horários, o serviço passa a ser apenas por meio de entrega em domicílio ou drive-thru.

Pelo decreto, os estabelecimentos deverão atender com 50% da capacidade, com as mesas separadas dois metros uma da outra e oferecer álcool 70%. Os clientes só deverão retirar as máscaras no momento da refeição e os talheres deverão ser oferecidos embalados individualmente.