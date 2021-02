CoronaVac chega nesta segunda-feira para imunização de idosos na região

A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão receberá nesta segunda-feira, 2.240 doses da vacina CoronaVac/Instituto Butantan contra a Covid-19. Essa remessa será usada para a imunização das pessoas acima de 90 anos.

Campo Mourão receberá 330 doses, mas o público-alvo continua sendo profissionais da saúde que ainda não foram imunizados. As vacinas deverão ser enviadas ainda hoje para os municípios da região.

De acordo com relatório da Regional de Saúde, a população estimada de idosos acima de 90 anos em Campo Mourão é de 425 pessoas. A nível regional, são 1989.

O Diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde, Nestor Werner Junior explicou que como o medicamento necessita de duas aplicações em um intervalo estimado pela bula entre 14 a 28 dias, a outra parte das vacinas, com 75.210 doses, seguirá acondicionada no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), garantido a imunização por completo de quem receber.

“Precisamos da segunda dose para que as pessoas tenham a completitude da imunidade. Assim, logo ali na frente, poderemos enxergar a redução dos casos graves, internamentos e dos óbitos”, afirmou ele. “Mas não é o momento de relaxar. Precisamos seguir com todas as orientações sanitárias de higienização e distanciamento”, acrescentou.

Essa é a quarta remessa de vacinas que o Paraná recebeu do Ministério da Saúde, totalizando 538.900 doses. Foram três grupos do imunizante produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, somando 452.400 doses, e 86.500 aplicações do material elaborado pela Universidade de Oxford em conjunto com o Laboratório AstraZeneca/Fiocruz.

A expectativa da Sesa é que com a chegadas dos imunizantes da China para a produção das vacinas no País, tanto pelo Butantan quanto pela Fiocruz, o ritmo de imunização no Paraná ganhe maior celeridade nos próximos dias.

Informações: Agência Estadual de Notícias