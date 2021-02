Acidente mata duas pessoas na PR 158

Duas pessoas morreram em um grave acidente ocorrido por volta das 22h30 de ontem, na rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru.

As vítimas estavam em um Fiat Uno, placas de Peabiru, que acabou capotando após ser atingido na traseira por um veículo Hyundai Azera, com placas de Venceslau Braz. As vítimas foram identificadas nesta manhã no IML, como João Maria Braga, 63 anos, e José da Cruz Santos, idade não iinformada.

No local são três pistas. Segundo o motorista do Azera, a colisão ocorreu quando o condutor do Fiat Uno, que seguia pela direita, passou para a pista da esquerda. Ainda segundo ele, que transitava pela esquerda, o veículo de Peabiru estava sem sinalização traseira.

Com o impacto, o Fiat Uno ficou desgovernado, bateu na canaleta e capotou várias vezes. Os dois ocupantes morreram no local. Equipes do Samu, Siate e da Viapar estiveram no local, mas as vítimas já estavam mortas.

A Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada e constatou que o motorista do Azera havia ingerido bebida alcoólica. Ele não se feriu no acidente. O Fiat ficou completamente destruído.