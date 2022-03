Confirmados 85 casos de dengue em Campo Mourão

Campo Mourão registrou, só neste ano, 85 casos de dengue no município. Os números foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde após receber os resultados dos exames do Laboratório Central (Lacen). Há ainda vários casos suspeitos, além de muitos descartados.

O setor de Endemias tem intensificado as ações de combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti, com bloqueios, pulverização, caminhadas ecológicas, além do trabalho diário dos agentes. Nesta sexta-feira (18), haverá uma reunião do Comitê Gestor para discutir a situação e traçar estratégias.

Os bairros com maior número de casos confirmados são os jardins Alvorada, Bandeirantes e Santa Nilce, que juntos somam mais de 50. Na próxima semana deverá ser realizada pulverização com camionete nesses locais. “Só que não adianta passar o produto e o morador não tomar providencias para eliminação de focos, porque a pulverização elimina o mosquito já alado”, orienta a coordenadora do trabalho, Marinalva Ferreira da Luz.

Ela reforça que a dengue não é um problema da prefeitura, mas de todos. “Se não tivermos a colaboração dos moradores, todo esse trabalho não terá efeito nenhum, especialmente com esse tempo chuvoso e quente”, observa. Segundo ela, 70 por cento dos focos do mosquito são encontrados no lixo reciclável descartado irregularmente nas vias públicas e dentro dos quintais das residências.