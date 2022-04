Mais de 500 já inscritos para 8ª Caminhada na Natureza em CM

Pelo menos 500 pessoas já confirmaram presença na 8ª Caminhada na Natureza – circuito Boicotó – que será realizada neste domingo, 1º de maio, em Camp Mourão. O trajeto será de 13km e a concentração para largada será às 8h, na propriedade do produtor Antonio Gancedo, no Salto Boicotó. Até domingo a expectativa é de que o evento reúna cerca de 600 a 700 participantes.

A organização é do Instituto de Desenvolvimento Rural-Iapar-Emater, com apoio da Prefeitura de Campo Mourão. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas junto a Emater, ou pelo endereço eletrônico: ecobooking.info.

Os agricultores sempre têm a oportunidade de servir um almoço ou café da manhã e ainda vender os produtos feitos por eles aos caminhantes.

Com isso, o café da manhã tem o custo de R$ 15,00 e o almoço, R$ 25,00, ambos opcionais. Durante o percurso haverá quatro pontos de apoio com água e assistência à saúde

Na região da Comcam, as caminhadas estavam programadas para iniciar em 13 de março, em Barbosa Ferraz, mas por conta da pandemia do coronavírus, a atividade foi transferida. Pelo mesmo motivo, Campina da Lagoa e Roncador também optaram pela mudança de data.