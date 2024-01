Comitê Gestor Intersetorial de Combate à Dengue se reúne nesta quinta-feira

O Comitê Gestor Intersetorial de Combate à Dengue de Campo Mourão (CGICD-CM) irá se reunir nesta quinta-feira (18), às 9h, no SESC, que fica na avenida João Bento, 2020. Na pauta do encontro, que é aberto à comunidade, estão a apresentação do panorama epidemiológico estadual e municipal, o planejamento de ações para o ano de 2024, a apresentação do Programa Adote um Bairro, a alteração da composição do Comitê e eleição da Diretoria Administrativa, entre outros assuntos.

O Comitê visa a mobilização e participação dos diversos segmentos da comunidade mourãoense nas ações de controle da Dengue, tendo funções consultivas no âmbito de sua competência.

Considerando a necessidade de realização de nova eleição, o CGICD-CM convida o setor público, as autarquias, instituições e entidades que tenham interesse em compor a Assembleia Colegiada, para mandato de dois anos, a entrar em contato com a Diretoria Administrativa até o dia 02/02/2024 pelo telefone/WhatsApp: (44) 3518-1616.