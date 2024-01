Juranda, a “Cidade do Milagre”, recebe Rota da Fé neste sábado

A Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas de Campo Mourão promove a primeira Rota da Fé de 2024, neste sábado, 20. O evento, que chega à 66ª edição, terá como destino a cidade de Juranda, conhecida como a “Cidade do Milagre”.

A saída de Campo Mourão, será às 16h, da Catedral São José, com retorno programado para as 23h. Em Juranda, os fiéis participarão de missa com procissão de velas dos Pastorinhos de Fátima.

Também estará presente no evento, a equipe de gravação do filme a “Cidade do Milagre”. A missa começa ás 19h30 e será gravada para o filme. Inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelo email: [email protected]