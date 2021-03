Comcam emite nota a municípios para que sigam decreto estadual para ‘frear’ Covid

Vinte e dois prefeitos e secretários de Saúde de municípios da região participaram de reunião online na tarde deste sábado (6), onde, por maioria, decidiram seguir as determinações do decreto do governo estadual, que libera a abertura do comércio não essencial a partir de quarta-feira (10).

Havia a expectativa de que os prefeitos cedessem à pressão dos comerciantes e liberassem a abertura das lojas já a partir de segunda-feira (8). Dos 22 prefeitos, 19 foram favoráveis a seguir as restrições.

Após a reunião, a Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam), elaborou uma nota técnica de orientação, e enviou aos municípios recomendando aos prefeitos que sigam o decreto estadual, prorrogado até a próxima quarta-feira.

“O objetivo é que haja o alinhamento das medidas em todos os 25 municípios”, explicou o presidente da Comcam, Leandro César Oliveira, prefeito de Araruna. A nota de orientação traz dados alarmantes sobre o avanço da Covid-19 na região da Comcam.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde não há vagas de leitos de UTIS disponíveis na região. Tanto a Santa Casa de Campo Mourão quanto a de Goioerê estão com 100% dos leitos ocupados. Leitos de enfermaria, estão também 100% ocupados em Campo Mourão, enquanto em Goioerê, 95%.

Já na Macrorregião Noroeste, que engloba as regionais de Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Colorado, Maringá e Sarandi, a taxas de ocupação de leitos de UTI atingiu 96%, e enfermaria, 86%. “Os dados são alarmantes e muito preocupantes”, ressaltou Oliveira.