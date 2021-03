Acicam afirma que lockdown não é a medida mais eficaz

Em nova nota oficial, emitida neste sábado (6/3), a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) posicionou-se contra o lockdown adotado pelas autoridades no combate a pandemia de Covid-19. Na avaliação da entidade, a medida não é a mais eficaz.

“Além de abalar a economia, contribui pouco com o combate ao Coronavirus. No comércio, seguindo todos os protocolos de saúde, as pessoas estão mais seguras do que na areia da praia, mas festas clandestinas, nas aglomerações, nas ruas, etc.” destaca a nota intitulada “Pelo Fim do Loockdown”.

O documento ressalta que a Acicam é a favor da vida “tanto a humana quanto a das empresas. Por isso diz não ao lockdown!”. Na abertura da nota, a entidade lamenta profundamente as mortes provocadas pela pandemia e reconhece o caos no sistema de saúde.