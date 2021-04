Com mutirões aos finais de semana, Paraná ultrapassa 1,6 milhão de aplicações

Entre as regionais que mais aplicaram doses no fim de semana estiveram Londrina (8.829 doses aplicadas), Região Metropolitana de Curitiba (6.566 doses) e Maringá (6.055 doses).

Durante o final de semana, o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, visitou municípios do Norte e do Noroeste para incentivar a campanha ininterrupta de vacinação. A recomendação atual do Estado é de que não se estoquem as vacinas recebidas para ampliar o percentual de paranaenses já vacinados. Imunizando também aos finais de semana, os municípios ajudam a manter esse fluxo contínuo.

“Nossos vacinadores têm décadas de experiência e temos disponíveis 1.850 salas de vacinação em todo o Paraná. Se tivermos vacina para todos, conseguiremos vacinar de 150 a 200 mil pessoas por dia. Essa é nossa meta”, enfatizou o secretário na visita a São Pedro do Ivaí. “Lutamos contra o tempo, porque quanto mais pessoas vacinadas, mais rápido elas ficam imunizadas e, assim, menos leitos de hospital elas ocupam. Com a imunização, as pessoas têm uma evolução menos grave da doença, o que é importante para poupar vidas. Muitas pessoas criticam a campanha, mas são 47 mil pessoas imunizadas em um final de semana”.

DOSES RECEBIDAS

No Paraná, 95% dos municípios ultrapassaram a marca de 80% de aplicações da primeira dose das vacinas que receberam, sendo que apenas 21 cidades ainda não atingiram esse índice. Até a tarde desta segunda-feira (12), 1.643.335 doses tinham sido aplicadas no Paraná, com 1.305.029 pessoas vacinadas com a primeira dose e 338.326 que já receberam a dose de reforço. Até o momento, 91% das primeiras doses e 34,3% das segundas doses recebidas e distribuídas pelo Estado já foram aplicadas. Os dados são do Vacinômetro, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde.

As doses aplicadas já chegaram a 12,49% da população total do Paraná, e a 28,1% dos grupos prioritários previstos no plano de vacinação – que estimam cerca de 4,6 milhões de pessoas. A etapa de vacinação atual está aplicando as primeiras doses em pessoas de 65 a 69 anos, quilombolas e profissionais da segurança pública; além de aplicar as segundas doses para quem já completou o intervalo de tempo recomendado.

Agência Estadual de Notícias