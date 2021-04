Em confronto direto, CM/Futsal enfrenta o Chopinzinho, nesta terça

Valendo a permanência entre os quatro colocados da tabela, o Campo Mourão Futsal tem um importante confronto direto nesta terça-feira (13), fora de casa, quando enfrenta o Chopinzinho, equipe do Sudoeste do Paraná, em jogo válido pela quarta rodada do Paranaense Série Ouro, marcado para às 19h00 no ginásio Dionisto de Bona.

O time mourãoense vem de dois empates nas últimas rodadas e está na quarta colocação com 05 pontos em 03 jogos disputados (1 vitória e 2 empates), enquanto o adversário segue colado, na quinta colocação, com 04 pontos em três jogos (1 vitória, 1 empate e 1 derrota).

Mas um jogo considerado de grande dificuldade, a julgar pela qualidade do adversário. “Vai ser um jogo equilibrado, Chopinzinho fez um grande investimento e tem jogadores muito bons. Será um grande confronto, mas estamos cientes que precisamos de um bom resultado e sabemos também da capacidade da nossa equipe e da evolução que estamos buscando a cada partida. Estamos focados nos nossos objetivos, vamos em busca de uma grande vitória”, afirma o técnico do carneiro tricolor, Wesley Szabo, o Alemão, que terá desfalques importantes, como o pivô Fabinho, ainda em recuperação de cirurgia, e o ala Darici, com contratura na coxa.

