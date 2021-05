Com mais três óbitos, Campo Mourão vai a 185 mortes pela covid-19

Mais três moradores de Campo Mourão morreram vítimas da covid-19, nesta quarta-feira, no hospital Santa Casa. O mais novo tinha 45 anos e estava internado na UTI-Covid, desde o dia 4 de maio.

Os outros dois pacientes vencidos pela doença são idosos, de 68 e 73 anos, internados, respectivamente, desde 29 de abril e 16 de abril. Agora Campo Mourão soma 185 mortes pelo coronavírus desde início da pandemia.

Boletim divulgado ontem, registra mais 62 casos; agora são 792 o número de pacientes com o vírus. Por outro lado, caiu o número de casos suspeitos, de 241 para 160.

A Santa Casa mantém 68 pacientes internados na ala covid, com 121% de ocupação na enfermaria, 104% na UTI SUS e 100% na UTI convênios. No total, Campo Mourão chegou a 8.339 casos positivos da covid-19. Na regional, desde o início da pandemia são 25.212, com 545 mortes.