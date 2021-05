Educação investe em formações diferenciadas para professores

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação tem investido na formação diferenciada dos educadores, por meio do IMAPE, que é o departamento responsável por promover capacitações. Reunião realizada nesta semana teve a presença da representante da Câmara Temática da Educação e Empreendedorismo (Codecam), que apresentou a proposta da elaboração de lei do projeto Juntos Educar.

“Nos anos anteriores à pandemia, as formações presenciais em diversas áreas, eram corriqueiras. Desde o ano passado, quando o ensino passou a ser remoto em quase todo o país, tivemos que nos adaptar e passamos a ofertar formações aos online educadores”, justifica a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano.

Em 2020 foram oferecidas formações nas áreas da Educação Infantil, Língua Portuguesa e Matemática alinhadas à BNCC, Adaptação Curricular, Educação Especial, entre outras. Este ano, somente no primeiro trimestre, as formações foram focadas em Metodologias Ativas, Ensino Híbrido, Propostas Pedagógicas para a elaboração de atividades a partir da BNCC, Neurociências e Metodologias Inovadoras, Maturidade Profissional, Competência Socioemocional, entre outras.

A Secretaria também possui parcerias com o Sebrae, com o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, GRPCOM (projeto Televisando), Empresa Adita (projeto Campo Limpo), Senar (projeto Agrinho). “Todos esses parceiros promovem formações de qualidade com temas de grande relevância na área educacional e atrelados ao currículo da rede municipal”, enfatiza a secretária.

Além de formações para os professores, acontecem também formações para os gestores das unidades de ensino. A Câmara Temática da Educação oferece uma formação direcionada exclusivamente para aqueles que desejam participar do processo de eleição de diretores. É voltada a capacitar os candidatos a direção nas áreas da Gestão Escolar.

Uma novidade esse ano são os vídeos educacionais da empresa RS Educacional. “Esses vídeos são disponibilizados aos professores como apoio para a utilização em suas aulas. Todos os vídeos são elaborados a partir da realidade dos alunos do município e estão disponíveis também para a comunidade escolar na plataforma Youtube”, informa a secretária. O link de de acesso é

https://www.youtube.com/ channel/ UCbITxFnFxHXkIi5rlcVA8aQ.