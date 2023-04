Com foco na prevenção, Paraná oferta exame para diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço

Com intuito de conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é parceira da campanha que antecede as ações do Julho Verde, mês de conscientização mundial sobre este tipo de câncer.

O objetivo é diagnosticar precocemente por meio do exame de videolaringoscopia (boca e garganta), os pacientes com potencial da doença, fumantes com mais de 40 anos e com indicação médica.

A campanha ocorre em parceria com a Academia Brasileira de Laringologia e Voz (ABLV), Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) e Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP).

Inicialmente, o exame, que está disponível durante o ano inteiro no Sistema Único de Saúde (SUS), será intensificado nos municípios de Curitiba, Arapongas, Francisco Beltrão, Maringá e Paranaguá até o dia 31 de julho.

“No decorrer da campanha, outros municípios também disponibilizarão o exame que, além de ser simples, contribui para o diagnóstico precoce e tratamento oportuno, o que consequentemente melhora o resultado do tratamento”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O câncer de cabeça e pescoço é um termo genérico que engloba uma série de tumores malignos que podem aparecer na boca, orofaringe, laringe (cordas vocais), nariz, seios nasais, nasofaringe, órbita, pescoço e tireoide.

DADOS

No Paraná, em 2022, foram diagnosticados 1.085 casos de câncer da cavidade oral, sendo 750 em homens e 335 em mulheres. Dos diagnósticos de câncer de laringe, 334 casos foram confirmados, 286 em homens e 48 em mulheres.

Os dados são do Painel de Oncologia, que agrega dados do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e Sistema de Informações de Câncer (Siscan).

Fonte: Agência Estadualk de Notícias