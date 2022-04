Com dois feriados em abril, Hemonúcleo precisa reforçar estoque de sangue

A cada aproximação de feriados, principalmente os chamados prolongados pelo fim de semana, o Hemonúcleo de Campo Mourão faz um apelo de forma antecipada para que os doadores agendem a visita ao banco de sangue para colaborar com aqueles que precisam da transfusão no leito dos hospitais.

É que nesses períodos, muita gente viaja e a doação de sangue acaba em segundo plano. Em contrapartida, com mais pessoas pegando a estrada, o número de acidentes cresce, aumentando com isso a demanda por sangue no Hemonúcleo.

Neste mês de abril, serão dois feriados: o primeiro no dia 15 (Sexta-feira Santa) e na semana seguinte, dia 21, Tiradentes, data que cai em uma quinta-feira, o que torna o feriado mais longo.

O atendimento no banco de sangue deve ser interrompido apenas nos dias de feriados (15 e 21 de abril), porém, como muita gente viaja, a procura pela doação de sangue cai drasticamente.

O Hemonúcleo mantém dois canais de agendamento de horário para doação de sangue, lembrando que esse sistema tornou-se permanente para dar mais comodidade ao doador. São eles: Whatsapp (44) 99878 3811 e pelo link: www.saude.pr.gov.br/doacao