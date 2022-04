Dia Mundial da Saúde terá vacinação e vários serviços na Praça São José

Para marcar o Dia Mundial da Saúde, comemorado nesta quinta-feira, 7 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde programou várias ações na Praça São José, das 9 às 16 horas. Além de vacinação contra gripe para idosos acima de 75 anos (das 9 às 11h30), haverá orientações sobre combate a dengue e animais peçonhentos, bem como testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites.

Das 9 às 11 horas, haverá vacinação da 3ª dose contra Covid-19 para maiores de 18 anos que tomaram a 2ª dose até 7 de dezembro de 2021. Das 13h30 às 16 horas, 1ª dose (repescagem) para crianças de 6 a 11 anos. Estão programados ainda aulão com equipe NASF de atividades físicas e uma blitz sobre educação no trânsito com apoio da Seimob.

Equipes da Saúde, com apoio de estudantes da área, farão aferição de pressão arterial; avaliação de Índice de Massa Corpórea (IMC) e orientações nutricionais e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; saúde bucal; lesões de hanseníase e sobre Saúde da Mulher, com encaminhamentos para exames preventivos de colo de útero, mamografia e planejamento familiar.

Equipes dos CAPS também estarão presentes para acolhimento e orientações sobre transtornos mentais relacionados ao abuso de álcool e outras drogas. “Vamos aproveitar para divulgar a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que vai até 3 de junho”, observa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O Dia Mundial da Saúde foi criado em 1950 e é comemorada no mesmo dia da fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que ocorreu em 1948. O objetivo é garantir o melhor nível de saúde para as pessoas, através da divulgação de temas importantes e que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população.