Com agilidade, Prefeitura de Campo Mourão age no primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, demonstrou agilidade e eficiência no atendimento ao primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol registrado no município. O caso foi identificado nesta segunda-feira (6), com a rápida mobilização das equipes de saúde, vigilância sanitária e órgãos de fiscalização.

O paciente, um jovem de 20 anos, procurou o Pronto Atendimento do Lar Paraná com sintomas como visão turva, dor de cabeça, vômito e diarreia. Ele relatou ter ingerido, na noite de sábado (4), cerca de 800 ml de bebidas destiladas — entre vodka e gim — em um bar da cidade.

De imediato, o protocolo de atendimento para intoxicação por metanol foi ativado. A equipe da unidade manteve contato com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), realizou exames laboratoriais, coleta de gasometria e eletrocardiograma seriado, além de iniciar o tratamento conforme as orientações técnicas. Durante todo o atendimento, o paciente permaneceu monitorado, hidratado e medicado.

Com o agravamento do quadro clínico no fim da tarde, ele foi transferido para o Hospital Santa Casa, onde segue em estado estável. “Ressaltamos que ainda é um caso suspeito, mas todas as ações estão sendo executadas conforme o protocolo. Nossas equipes estão preparadas e em alerta”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.

Antes mesmo deste primeiro suspeito, nesta segunda-feira, a Vigilância Sanitária iniciou uma operação de fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Com essa suspeita, a ação será intensificada com o apoio do Procon e da Polícia Civil, com foco na segurança e proteção da população.

A secretária destacou ainda a determinação do prefeito Douglas Fabrício para que todas as medidas necessárias fossem tomadas com celeridade. “O prefeito foi claro ao solicitar que agíssemos com rigor e responsabilidade. Estamos atuando de forma integrada para garantir que a população esteja protegida e que nossas unidades estejam prontas para atender possíveis ocorrências”, completou.