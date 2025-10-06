Jovem denuncia agressão e furto de bicicleta e celular em Mamborê

Um jovem de 19 anos procurou a Polícia Militar em Mamborê relatando ter sido agredido e roubado durante a madrugada desta segunda-feira, 6, na casa de um homem de 36 anos.

Segundo a vítima, enquanto estava no local, o dono da residência teria tomado seu celular e sua bicicleta, além de agredi-lo com tapas e socos para subtrair os objetos. O rapaz, que faz uso de medicamentos controlados, estava sendo levado por sua mãe ao hospital para atendimento médico, pois teria misturado os remédios com bebidas alcoólicas, além de apresentar lesões na nuca e no rosto.

Com as informações, a equipe policial foi até a casa do suspeito, que admitiu estar com a bicicleta e confessou ter agredido a vítima com um tapa e um soco. No entanto, negou ter roubado a bicicleta, alegando que o jovem teria deixado o veículo voluntariamente enquanto ambos consumiam bebidas e drogas.

Sobre o celular, o homem afirmou que o rapaz havia trocado o aparelho em um bar por uma garrafa de pinga. Ao conversar com o dono do estabelecimento, um homem de 57 anos, a polícia ouviu versão diferente: segundo ele, foi o suspeito quem levou o celular e o trocou por um “camelinho” (garrafa de cachaça), e não a vítima.

O suspeito mostrou para a equipe que a bicicleta estava em seu quarto. Os objetos recuperados foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil de Mamborê para os procedimentos legais, onde também compareceu o proprietário do bar na condição de testemunha.