Com 63,71% dos adultos imunizados, Paraná é 5º estado que mais vacinou a população

O Paraná é o quinto estado brasileiro que proporcionalmente mais vacinou sua população adulta contra a Covid-19 com pelo menos uma dose: 63,71% dos paranaenses já receberam a D1 ou a dose única. O Estado fica atrás apenas de Mato Grosso do Sul (72,61%), Rio Grande do Sul (68,66%), São Paulo (67,53%) e Espírito Santo (64,32%). Esse é o retrato de um estudo da Secretaria de Estado da Saúde desta quarta-feira (21).

A colocação se mantém alta quando é considerada a imunização completa, somando as pessoas que receberam a segunda dose ou as doses únicas. O Paraná novamente está em quinto lugar, com 21,65% da população protegida, um em cada cinco cidadãos. O Mato Grosso do Sul lidera com 38,51%, seguido por Rio Grande do Sul (30,33%), Espírito Santo (24,41%) e São Paulo (23,97%).

Os dados são de um levantamento realizado junto ao Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido pelo Ministério da Saúde. A população adulta considera todas as pessoas acima de 18 anos, que no Paraná são estimadas em 8.720.953 pessoas. A meta estabelecida pela Secretaria do Paraná é vacinar 80% dos cidadãos com pelo menos uma dose até o final de agosto, e atingir os 100% até setembro.

Segundo Beto Preto, secretário da pasta, desde o primeiro momento o Paraná estabeleceu o compromisso de entregar as vacinas aos municípios paranaenses com a maior velocidade e equidade possível. “O Governo do Estado não mede esforços para fazer com que as vacinas que tocam o solo paranaense sejam rapidamente distribuídas para as Regionais de Saúde, chegando a todos os municípios”, afirmou o secretário.

“Agora que atingimos seis meses de vacinação, eu olho para trás e vejo quanto esforço, quanta vontade de atender. Aviões atravessando os céus do Paraná, veículos transportando as vacinas pelas estradas, assim como os nossos caminhões de insumos, que não pararam de rodar durante todo esse período”, completou.

POPULAÇÃO GERAL

Quando considerada toda a população paranaense (11,5 milhões de pessoas), o Paraná sobe inclusive uma posição no ranking brasileiro. Somando primeiras doses e doses únicas (indicador que considera as pessoas que efetivamente já passaram em algum ponto de vacinação), 48,24% dos paranaenses foram contemplados. O Estado está em quarto, atrás de Rio Grande do Sul (53,42%), Mato Grosso do Sul (52,89%) e São Paulo (51,61%).

Considerando segundas doses e doses únicas, 16,39% dos paranaenses foram imunizados em relação à popualção em geral, na sexta posição. Completam a lista dos primeiros Mato Grosso do Sul (38,51%), Rio Grande do Sul (30,33%), São Paulo (23,97%), Espírito Santo (24,41%) e Rio de Janeiro (21,58%).

PRIMEIRAS, SEGUNDAS E ÚNICAS

O levantamento também considera individualmente o número absoluto de doses aplicadas, entre D1, D2 e doses únicas. No número total, o Paraná é o sexto que mais administrou vacinas, com 7.161.192 imunizantes. São Paulo lidera a lista, com 30.896.377 doses, e é seguido por Minas Gerais (11.763.119), Rio de Janeiro (10.023.477), Rio Grande do Sul (8.518.650) e Bahia (7.205.419).

O Paraná se destaca no número de doses únicas aplicadas, ficando em segundo lugar no Brasil. Foram 282.874 doses, vindas dos lotes fabricados pela Janssen (Johnson & Johnson). O único que supera o montante é São Paulo, com 1.474.080 doses.

Em aplicações de D1, o Paraná fica na quinta posição, com 5.273.023 primeiras doses. São Paulo também lidera o ranking, com 22.416.091 vacinas, e é seguido por Minas Gerais (8.587.241), Rio de Janeiro (7.131.140) e Rio Grande do Sul (5.822.496). Por fim, na segunda dose, o Paraná figura na sexta colocação, com 1.605.295 pessoas. Estão à frente São Paulo (7.006.206), Minas Gerais (2.901.400), Rio de Janeiro (2.650.882), Rio Grande do Sul (2.416.466) e Bahia (1.881.208).

EQUILÍBRIO

Segundo o secretário Beto Preto, o levantamento aponta equilíbrio na aplicação de doses no Paraná, o que considera o ritmo e realidades distintas de 399 municípios. Atualmente, segundo ele, a média de idade de aplicação no Paraná é de 36 anos, com 304 municípios na mesma faixa, de 30 a 39 anos.

“A vacina nesse momento é fundamental, ninguém pode deixar de tomar a segunda dose, ninguém pode simplesmente se recusar a tomar a vacina. Ela não é obrigatória, mas é uma opção que tem que ser levada em conta de maneira firme. Essa é uma decisão de amor, de solidariedade humana. Se temos uma infecção de transmissão comunitária franca e livre, fatalmente quem não tomar vacina será um campo fértil para ser atingido pelo vírus”, reforçou Beto Preto.

Agência Estadual de Notícias