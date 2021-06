Com 50 mortes, maio iguala março, mês mais letal da pandemia em CM

Com mais quatro óbitos confirmados nesta segunda-feira, último dia de maio, Campo Mourão encerrou o mês com 50 mortes pela covid-19 – 218 desde o inicio da pandemia. É o mesmo número de vítimas computado em março, o mês mais letal durante toda a pandemia.

De acordo com nota divulgada pela prefeitura, as vítimas do coronavírus desta segunda, são três homens, de 43, 45 e 52 anos, além de uma mulher de 43.

O paciente de 52 anos morreu na UPA, na quinta-feira, porém o exame confirmando a covid só saiu nesta segunda-feira.

Segundo boletim divulgado hoje, foram 27 novos casos nas últimas 24 horas, totalizando 9.826 desde o início da pandemia. São 1.519 casos ativos e 277 suspeitos.