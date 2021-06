PRF prende mulher transportando quase 250 kg de maconha em Campo Mourão

A Policia Rodoviária Federal apreendeu, na noite dessa segunda (31), 247 kg de maconha transportados no interior de um Renault Clio, com placas de Foz do Iguaçu. Os 456 tabletes da droga estavam espalhados no porta malas e sobre os bancos traseiros do veículo.

A motorista afirmou ter pego a droga em Foz, para levar até Maringá. Ela foi detida e encaminhada à policia judiciária de Campo Mourão, devendo responder pelo crime de Tráfico de drogas.

Informações: Assessoria de Comunicação/PRF