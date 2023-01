Com 20 mil consultas/mês, AME de Campo Mourão transformará atendimento na região

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, autorizou nesta quinta-feira (12) o processo licitatório de quase R$ 26 milhões para a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) no município de Campo Mourão e que atenderá toda a região. A unidade, ocupará um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados, contará com 37 consultórios e dez salas de exames, permitindo uma capacidade de até 20 mil atendimentos por mês.

“Essa não é uma obra para atender a população por dois ou cinco anos, mas para 30 anos. O governador Ratinho Junior nos incumbiu a missão de levar o atendimento até a casa das pessoas e sob essa orientação que realizamos todo o planejamento dos ambulatórios. Ao todo, são 11 AMEs no Estado levando mais serviços especializados para os usuários do Sistema Único de Saúde”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O prefeito do município, Tauillo Tezelli, disse que é um investimento muito especial para toda a região. “Sempre afirmei que a Sesa deve estar próxima dos municípios e é exatamente isso que encontramos nessa gestão. O olhar municipalista tem garantido grandes avanços ao Interior e o AME é mais uma prova desta capacidade”, reforçou.

Dentre as especialidades atendidas, o ambulatório ofertará procedimentos de oftalmologia, cardiologia, pediatria de alto risco, neuropediatria, ortopedia, traumatologia, cirugia geral, entre outras.

A unidade contará com equipe multiprofissional especializada, destinada a atender os usuários com condições complexas ou muito complexas, e será gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde de Campo Mourão (Ciscomcam).

“Esse ambulatório representa um novo passo na história de todos os municípios que integram o consórcio. Temos apenas a agradecer por toda a parceria e comprometimento que encontramos no Governo do Estado”, destacou o presidente do Ciscomcam, Rafael Brito.

REGIONALIZAÇÃO – Em novembro do ano passado, o governo estadual, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), formalizou um investimento de R$ 203 milhões para a construção de Ambulatórios Médicos de Especialidade, em várias regiões. Trata-se de uma das principais ferramentas para efetivar a regionalização da saúde.

Além de Campo Mourão, serão contemplados os municípios Jacarezinho (Norte Pioneiro), Cianorte (Noroeste), Cornélio Procópio (Norte), Irati (Centro-Sul), Ivaiporã (Norte, Vale do Ivaí), Ponta Grossa (Campos Gerais), Paranaguá (Litoral), Paranavaí (Noroeste), São José dos Pinhais (RMC) e União da Vitória (Sul).

Na modalidade I são 37 consultórios e dez salas de exames em um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados. Além do atendimento ambulatorial, alguns AMEs contarão com Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Fisioterapia e Laboratório de Análises. Os municípios de Campo Mourão, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Paranavaí e São José dos Pinhais, por exemplo, integram este pacote. Cada um poderá chegar a 20 mil consultas por mês. O investimento nestas obras passa de R$ 125 milhões.

No tipo II, as obras contemplam cerca de 2,5 mil metros quadrados com 22 consultórios e sete salas de exames cada. Nesta modalidade estão inseridos os municípios de Cianorte, Irati, Ivaiporã e União da Vitória, num investimento de mais de R$ 71 milhões. A capacidade de cada unidade será de cerca de 12 mil consultas mensalmente.



PRESENÇAS

Também estiveram no evento o deputado estadual Douglas Fabrício; o presidente da Câmara de Municipal de Campo Mourão, Edilson Martins; o secretário de Saúde de Campo Mourão, Sérgio Henrique; além de prefeitos e lideranças locais.

Fonte: Agência Estadual de Notícias