Ação conjunta entre polícias Civil e Militar recupera moto, bicicleta e prende suspeito

Uma ação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira, 12, entre as polícias Civil e Militar, recuperou uma moto e uma bicicleta furtadas e prendeu um suspeito, em Campo Mourão.

As investigações iniciaram logo após os furtos e rapidamente as equipes chegaram a um endereço, na avenida Perimetral Tancredo Neves. No local encontraram a moto e a bicicleta, que havia sido furtada em menos de 24 horas.

O morador foi encaminhado para a delegacia e os proprietários dos bens recuperados comunicados para que também se deslocassem até a 16ª Subdivisão Policial para reaverem os produtos.