CM vai ampliar ações preventivas contra o coronavirus

Diante do aumento de casos e de óbitos pelo coronavírus em Campo Mourão, a prefeitura vai ampliar as medidas restritivas de enfrentamento à pandemia na cidade.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, “o Comitê julgou que durante do aumento dos casos e óbitos haverá necessidade de algumas medidas de restrição.”

Tais medidas estão sendo definidas pela equipe técnica e serão publicadas até sexta-feira. Apenas nesta terça-feira, o município registrou 30 novos casos da doença, passando de 400 (401 no total). São oito óbitos – dois apenas no fim de semana.

No mês passado a prefeitura já decretou toque de recolher, das 22h às 6h do dia seguinte, mas muita gente ainda tem desrespeitado as medidas de isolamento, promovendo festas particulares com aglomeração de pessoas.