PM prende dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Janiópolis

Dois rapazes suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (7), na cidade de Janiópolis. Durante a ação os policiais apreenderam 26 pedras de crack e porções de maconha.

O local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, inclusive foi um dos alvos da operação “Juranda”, deflagrada na semana passada contra o tráfico de drogas, em várias cidades da região.

Mesmo com a prisão de um morador da residência durante a operação, a PM recebeu informações de que outra pessoa estaria no local praticando o mesmo crime.

Com base na denúncia, uma equipe da PM foi até o endereço e flagrou um jovem de 19 anos saindo do local. Com ele foram localizadas sete pedras de crack e uma porção de maconha.

Outro suspeito, de 22 anos, que seria morador da casa, também foi preso momentos depois. Ele ainda tentou fugir e pulou diversos muros antes de ser detido.

Com ele também foram localizadas seis pedras do mesmo entorpecente, que estavam escondidas no tênis. No interior da residência os policiais localizaram porções de maconha, 13 pedras de crack,

recibos referentes à comercialização de drogas e papel alumínio, que geralmente é utilizado para embalar o crack. Os dois foram conduzidos, juntamente com o entorpecente, até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.