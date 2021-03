CM vacinou mais de 1.000 pessoas contra Covid no fim de semana

Um total de 1.201 vacinas contra Covid-19 foram aplicadas no sábado e domingo pela Secretaria Municipal de Saúde. Foram atendidos 937 idosos até a faixa etária de 72 anos com a primeira dose, 86 idosos com a segunda dose (conforme agendamento) e 178 trabalhadores da área da saúde da rede privada acima de 40 anos.

“O sistema que montamos funcionou muito bem, conseguimos atender de forma organizada e cada faixa etária que baixa a demanda aumenta. Isso vai exigir um planejamento diferenciado para os próximos dias”, enfatiza o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Nesta segunda-feira (29), foi iniciada a vacinação para a faixa etária de 71 anos (1ª dose) e nesta terça-feira (30) serão atendidos os idosos que já completaram 70 anos. O atendimento continua na Casa da Cultura, também pelo sistema drive thru, com mulheres pela manhã e homens à tarde. Todos devem levar RG, CPF e Cartão SUS.