Restam poucos convites à venda da Tilápia no Tacho

No próximo dia 2 de abril (Sexta-feira Santa), será servida no sistema drive thru, em Campo Mourão, a Tilápia no Tacho. Prato típico da cidade de Rancho Alegre do Oeste, a iguaria será entregue no Celebra Eventos, das 10h30 às 14h.

A organização e preparação do prato será do Buffet Mundial, o qual informa que restam poucos convites à venda. O valor é de R$ 40,00 cada um.

Os combos são compostos de arroz, salada, pirão e tilápia. Os pontos de venda são os seguintes: Pet Shop Mundo Animal (ao lado Paraná Supermercado do Centro); Club Rosa (ao lado da Livraria Estudantil) e na Anjos Colchões (ao lado da Loja Americana).

Disk entrega para convite pelo WhatsApp 99925 2268 (Carlinhos).