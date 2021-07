CM tem 300 mortos pela covid-19

A covid-19 causou a morte de 300 pessoas em Campo Mourão, desde o início da pandemia, em março do ano passado. A vítima desta quarta-feira, foi uma pessoa de família tradicional do município.

Fabrício Casali, tinha 45 anos, e era sobrinho do conhecido empresário Tuta Casali, proprietário da empresa Casali. Ele era instrutor do Senar e estava internado no hospital do Rocio, em Campo Largo, há cerca de 40 dias.

O corpo será transladado para ser sepultado em Campo Mourão. De acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, Campo Mourão teve 54 novos casos, e 232 pacientes recuperados. Os casos ativos baixaram de 1 mil e estão em 915.

Já a taxa de ocupação de leitos continua elevado, em 115% na enfermaria (28 internados), 133% na UTI SUS (32 pacientes) e 40% na UTI convênios, com quatro internados. Desde o início da pandemia, são 13.178 casos confirmados e 11.964 recuperados.